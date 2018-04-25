НАК «Нафтогаз Украины» опровергает информацию о якобы начале закупки газа у «Газпрома», сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогаз» не получает газ от «Газпрома». «Нафтогаз» не будет платить за любые не заказанные объемы газа, которые, возможно, поставляются на неподконтрольные территорию», – говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что некий источник распространяет ложную информацию на рынке. «Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты», – подчеркнули в компании.

Ранее агентство Українські Новини со ссылкой на источник на рынке сообщило, что НАК со среды, 25 апреля, начала закупки газа у «Газпрома».

По его информации, газ якобы начал заходить через станцию «Суджа».

Напомним, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.