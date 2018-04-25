Задержание на взятке сотрудника одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области является продолжением дела бывшего первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Это дело интересно тем, что оно является продолжением того дела, которое было сорвано работниками департамета «К» СБУ в декабре 2017 года (дело Пимаховой. – Ред.). То есть, если кто-то думал, что второе подразделение детективов, где работают офицеры под прикрытием, было разгромлено, то это не так, оно продолжает работать. И вчерашнее задержание - это продолжение этой операции», - сказал Сытник.

Он отметил, что с уважением относится к председателю СБУ Василию Грицаку и благодарит за то, что есть полное содействие в расследовании дела.

«Но я соглашаюсь с его публичной позицией, что СБУ должна заниматься теми делами, которыми должна действительно заниматься спецслужба, а не заниматься прикрытием незаконных мигрантов и прикрытием незаконного предоставления гражданства лицам, которые фактически иногда несут в себе террористическую угрозу», - сказал Сытник.

Как ранее сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ задержали должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды.

Чиновник СБУ получил от посредников 47,5 тыс. долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины.

29 ноября 2017 года в ГМС заявили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск. В марте 2018 года она была уволена.