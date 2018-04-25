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Вчера, 24 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл., сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным правоохранителей, чиновник СБУ получил от посредников 47,5 тыс. долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины. Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов повлекло бы возможное выдворение этих лиц с территории Украины.

Предмет неправомерной выгоды был передан сбушнику двумя частями. Он был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долл. Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченное лицо могло действовать в составе преступной группировки.

По результатам проведенного обыска в автомобиле сотрудника СБУ обнаружен и изъят предмет неправомерной выгоды, документы, имеющие значение для уголовного производства, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Указанное лицо и посредник в передаче средств задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

С целью документирования возможной противоправной деятельности организованной группы детективами НАБУ проведены обыски по месту работы задержанного, в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также в Днепровском управлении полиции ГУ НП в Киеве.

Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления круга задействованных лиц и выяснения всех обстоятельств совершения преступления.
ForUm

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