Число погибших в резонансном ДТП в Кривом Роге, произошедшем 17 апреля, возросло до 10 человек.

Как заявил заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов, сегодня в 4:50 в реанимации умер 58-летний пострадавший, сообщает УНИАН.

По его словам, у пострадавшего были черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, травмы внутренних органов.

Степанов отметил, что сейчас в больнице находятся 12 пострадавших в ДТП. Двое из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Состояние 10 человек - средней тяжести.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже еще один человек скончался в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении.

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.