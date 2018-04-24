Киевский районный суд Одессы приговорил к условному сроку наказания Наталью Цокур (Янчик) - воспитательницу детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

Суд огласил приговор сегодня, сообщает УНИАН.

В частности, суд избрал наказание, на котором настаивал представитель прокуратуры: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в течение двух лет ей запрещено занимать должности, связанные с техникой пожарной безопасности. Цокур осуждена по ч. 2 ст. 137 УК (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель детей).

В судебных заседаниях Цокур заявляла, что стала ответственной за технику безопасности по настоянию заместителя директора комплекса Татьяны Ланиной.

Воспитательница утверждает, что с августа 2017 года фактически не работала в «Виктории» и буквально накануне пожара должна была получить соответствующие документы, подтверждающие увольнение.

Уйти с должности, по словам женщины, она решила в связи с конфликтом, который возник между ней и Ланиной, из-за отказа отвечать за пожарную безопасность. Обвиняемая сотрудничала со следствием, в суде свою вину она признала.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Следствие обвинило в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория».

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.