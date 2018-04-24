В Кремле заявили, что не стоит проводить параллели между Украиной и Арменией. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, являются события в Армении революцией или государственным переворотом, «где власть была изменена в результате массовых протестов».

«Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем другая, совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели», - сказал Песков, сообщает УНИАН.

По его словам, ситуацию в Армении предстоит анализировать, и в Кремле за этим внимательно наблюдают, но уже понятно, что «проводить ассоциации с Украиной здесь неуместно».

Песков отметил, что в Кремле надеются, что в Армении «будет сохраняться порядок, стабильность, и в самое ближайшее время появятся очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ».

23 апреля Серж Саргсян заявил о своей отставке с поста главы правительства. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства.

Акции начались в апреле незадолго до назначения премьер-министром Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Президент России Владимир Путин первым «тепло поздравил» Саргсяна с назначением на пост главы правительства.