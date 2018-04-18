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Президент России Владимир Путин «тепло поздравил» Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между политиками.

Собеседники «подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям».

Ранее Путин направил Саргсяну поздравительную телеграмму.

Как сообщал ForUm, 17 апреля парламент Армении одобрил кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики, несмотря на многотысячные акции протеста в стране.

Выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции «Елк» и глава партии «Гражданский договор» в Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Полиция задержала порядка 80 активных участников протеста по подозрению в совершении административных правонарушений. 

 
ForUm

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