Президент России Владимир Путин «тепло поздравил» Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности.
Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между политиками.
Собеседники «подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям».
Ранее Путин направил Саргсяну поздравительную телеграмму.
Как сообщал ForUm, 17 апреля парламент Армении одобрил кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики, несмотря на многотысячные акции протеста в стране.
Выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции «Елк» и глава партии «Гражданский договор» в Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Полиция задержала порядка 80 активных участников протеста по подозрению в совершении административных правонарушений.
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