Народный депутат и председатель правления ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев называет обыски на предприятии, проведенные накануне СБУ, «надуманной акцией» и одним из этапов «рейдерского захвата» предприятия.

«В документах было указано, что претензии по статье «диверсия». Мы подняли законы Украины, чтобы прочитать, что такое диверсия, чтобы найти в тексте себя. В законе сказано, что диверсия предполагает разрушение зданий, поджог, сознательное радиоактивное заражение территории с целью поражения людей. На сегодня мы ни одного здания не разрушили, не подожгли и с радиоактивными элементами вообще не имеем дела. То есть настолько надуманная ли продуманная акция, что наводит на мысль, что, наверное, это рейдерский захват», - заявил 24 апреля глава предприятия, передает Радио Свобода.

Что касается обвинения в концентрации пакета акций в руках иностранца, Богуслаев заявил, что акции предприятия находятся в свободной продаже на биржах. Также председатель правления ПАО «Мотор Сич» заявил, что сотрудничество с китайским бизнесом происходит в законных рамках.

«Последнее время теряем Китай и Индию – туда не ездят наши руководители. Что делать, если мы теряем рынок? Один путь, как делают англичане, американцы, французы – в той стране, где у нас большой рынок, надо создавать сервисные службы по ремонту, обслуживанию, обучению персонала, а для этого надо иметь территорию. У меня денег нет, чтобы строить завод. Мы находим партнера в этой стране. Кроме того, по законам Китая, иностранцы не могут там открыть компанию. Поэтому я несколько лет искал, с кем объединиться, и на одной выставке мне посоветовали нескольких предпринимателей, готовых заниматься авиационной техникой. Там строится завод. Все легально делается. Спроектирован завод, вложили китайцы деньги, у нас подготовлено лицензионное соглашение по законам Украины», - сказал Богуслаев.

Напомним, 23 апреля Служба безопасности Украины проводила обыски на предприятии «Мотор Сич» в рамках производства, открытого по статье о диверсии. По данным спецслужбы, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцы совершили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций компании «Мотор Сич», который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо, заявили правоохранители.

ПАО «Мотор Сич» - предприятие, которое занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных двигателей для самолетов и вертолетов.