Со Святой Земли вернулись прихожане захваченных храмов Украинской Православной Церкви, которые ездили в Иерусалим с особой миссией - молиться о мире в нашем государстве.

Миссия «Дорогой Господа с молитвой за Украину» второй год подряд реализуется Центром информации УПЦ по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Паломники рассказали о впечатлениях от пребывания на Святой Земле, о Крестном ходе по Дороге Скорби, встрече Благодатного огня в храме Гроба Господня и о празднике Воскресения Христова в Иерусалиме.

«Когда по-славянски сказали «Христос Воскресе!», показалось, что купол храма поднялся и было видно Небо...»

Мария Фурманец - прихожанка храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Птичья Дубенского района Ривненской области.

Храм последние недели находится в эпицентре внимания не только украинских, но и мировых СМИ. Четыре года церковь в Птичье стоит опечатана, а община УПЦ совершает службу в переоборудованном под храм гараже. Мария отправлялась в Иерусалим с большим трепетом, а вернулась – наполненная иерусалимской благодатью.

«Ощущения от паломничества остались столь трепетные и благодатные, что их даже нельзя передать словами. На Святой Земле мы почувствовали и слезы, и радость за то, что Господь сподобил меня пройти по той дороге и тому пути, по которому Он шел. Очень поразил Храм Успения Пресвятой Богородицы, и особенно - Гефсиманский сад», - рассказывает Мария Фурманец.

В Иерусалим паломники ехали молиться о мире в нашем государстве, а также просить Господа даровать спокойствие селам, где люди разъединились из-за захватов храмов.

«Молилась о своей церкви, чтобы Господь сподобил открыть ее. Чтобы восторжествовала правда, ведь мы выигрываем все суды, а зайти в наш храм не можем. Молилась за своих родных, за знакомых, которые просили помолиться, и даже за тех, кого не знаю, но кто живет в Православии, за весь православный народ», - говорит Мария.

С особым трепетом женщина рассказывает о схождении Благодатного огня - событии, ради которого тысячи паломников со всего мира съезжаются в Великую Субботу в Иерусалим.

«Схождения Благодатного огня я ждала в Троицком храме Русской миссии. Уже через несколько минут после того, как огонь сошел в Храме Гроба Господня, его доставили нам семинаристы из Киево-Печерской лавры, и тогда все начали от него зажигать свечи, обниматься, поздравлять друг друга. К нам в Птичью также привозили Благодатный огонь, но на Святой Земле его встретить - это совсем другие ощущения», - делится впечатлениями Мария Фурманец.

На Святой Земле наши паломники встретили и Пасху, и воспоминания об этом празднике они сохранят на всю жизнь.

«В праздник Пасхи мы были в самом храме Гроба Господня, - рассказывает женщина. - Там было очень много людей, и я переживала, что не смогу ничего увидеть. Но и здесь мне Господь помог - меня поставили на колонну, откуда я могла видеть и всю службу, и Крестный ход.

Сама литургия совершалась на греческом языке, но были возгласы и на славянском. И когда сказали по-славянски «Христос Воскресе!», то такую большую радость и трепет почувствовала, что, показалось, что весь храм ответил «Воистину Воскресе!», и даже купол храма поднялся, стены открылись и было видно само Небо – вот такая радость была!»

По приезду в Украину Мария охотно делится своими впечатлениями от паломничества с общиной, однако, к сожалению, сегодня вокруг храма в Птичье все еще происходят противостояния.

«Вернувшись со Святой Земли, конечно, хочется думать больше о духовном и божественном, но нам приходится защищать нашу церковь. С болью узнала, как недавно избили одну из наших прихожанок, которая защищала храм. Уже и в свой адрес слышала неприятные слова от некоторых, но ничего, перекрестилась и пошла себе дальше», - с грустью рассказывает женщина об оскорблениях, которые приходится ей слышать от борцов с Украинской Православной Церковью.

Но, несмотря ни на что, Мария надеется на то, что когда-то община в Птичье объединится.

«Знаю одно, что у нас могут забрать храм, но не смогут забрать нашу веру, которая от испытаний становится только крепче. А всех православных, которые слышат сегодня о храме в Птичье, просим помолиться за то, чтобы правда восторжествовала и Господь дал нам сил отстоять нашу церковь», - обращается Мария Фурманец с просьбой о молитвенной поддержке.

«Когда приехал из Иерусалима, узнал, что в нашу Церковь вернулись две семьи из Киевского Патриархата...»

Владимир Пчоловский - прихожанин Свято-Лукинского храма села Белогородка Дубенского района Ривненской области.

После того, как представители Киевского Патриархата захватили сельскую церковь, община некоторое время ютилась в доме одной из прихожанок, пока не построила себе совместными средствами и усилиями новый храм. На Святую Землю Владимира отправила община - помолиться за то, чтобы в селе наступил мир и покой.

«Для человека из села, который впервые попал в Иерусалим, впечатлений очень много. Только я человек простой, не обо всем могу словами рассказать. И к святыням приклонялись, и Голгофу видели, и даже сам Гроб Господень. Главное, что мы прошли Крестным ходом в Иерусалиме, и помолились за мир в наших семьях и в нашем государстве», - скромно, по-мужски описывает свои впечатления от поездки Владимир Пчоловский.

Но более всего мужчине запомнилось чудо схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, свидетелем которого стали и наши паломники из Украины.

«Схождения Благодатного огня мы ждали более четырех часов. В Храме Гроба Господня было столько людей, что, наверное, и спичке негде упасть было. Но это ожидание стоит того, чтобы увидеть это чудо собственными глазами, ведь у нас в Украине такого никогда не увидишь - это чудо только на Святой Земле происходит», - рассказывает мужчина.

По возвращении в село Владимир в первую очередь пошел в родную церковь, где поделился рассказами о Миссии украинцев на Святой Земле с односельчанами. Говорит, для многих людей на Ровенщине настолько удивительными являются рассказы о Гробе Господнем и Дороге скорби, которой шел на казнь сам Иисус, что некоторые односельчане пытались прикоснуться к нему, чтобы почувствовать силу Святой Земли.

Для самого же Владимира самой большой радостью было узнать о том, что, пока он молился за примирение в Иерусалиме, в лоно Православной Церкви вернулись две семьи его односельчан.

«Пока я ездил, к нам перешли еще две семьи из Киевского Патриархата, поэтому на нашей стороне уже больше людей. И мы все ждем, что в нашу Православную Церковь вернутся и другие односельчане», - говорит мужчина.

«Встречая икону со Святой Земли, наши люди плакали...»

Руслан Степик - прихожанин Храма Петра и Павла села Кинаховцы Збаражского района Тернопольской области.

Мужчина сам строитель, поэтому лично вместе с односельчанами занимался строительством и ремонтом сельской церкви, пока храм в прошлом году не захватили представители Киевского Патриархата. Как и в других общинах, все началось в Кинаховцах с подстрекающих разговоров, а закончилось - силовым захватом церкви.

Некоторое время община вынуждена была проводить богослужения в домах прихожан, но впоследствии объединились с соседней общиной села Бутын, где Киевский Патриархат также отобрал храм, и почти за пять месяцев построили там церковь.

В Иерусалим Руслана Степика отправила община с важной миссией - во-первых, мужчина принял участие в Крестном ходе Дорогой Скорби с молитвой за мир в украинском государстве, во-вторых - на Святую Землю он возил икону архистратига Михаила, которая является главной святыней его родной церкви.

«В Иерусалим мы привезли икону новомучеников земли украинской, которую после Крестного хода подарили Патриарху Иерусалимскому. Я же из Украины специально вез икону архистратига Михаила, ее прикладывал к Камню Помазания, просил, чтобы Господь наделил ее чудотворной силой. И, когда вернулся с этой иконой в Иерусалим, люди приклонялись ей и плакали», - рассказывает мужчина.

«Побывать на Святой Земле - желание каждого христианина...»

Василий Бойко - родом с Тернопольщины.

На Святую Землю с особой миссией мужчина возил икону захваченного Киевским Патрархатом храма в честь первомученика Стефана Украинской Православной Церкви села Котюжины Збаражского района.

В начале 2017 года с помощью «Правого сектора» сельская церковь была захвачена силовым методом, после чего община УПЦ оказалась фактически на улице. Совместными усилиями котюжинцам уже удалось построить новый храм, и хотя там еще ведутся строительные работы, однако уже есть возможность совершать литургию в собственной церкви.

«По Божьей воле я возил на Святую Землю икону Богородицы храма первомученика Стефана. В Иерусалиме эта икона была освящена на Камне Помазания, и теперь передана общине церкви. Каждый христианин, наверное, хотел бы пройти по тем святым местами, где ходил сам Господь, побывать в Гефсимании, на могиле Богородицы, умыться Благодатным огнем. И, по воле Божией, мы выполнили эту миссию, помолившись на Святой Земле за мир и спокойствие в нашем государстве», - говорит Василий Бойко.

«Крестный ход Дорогой Христа - это необычайная благодать, ради которой надо ехать в Иерусалим...»

Валерий Василишин - предприниматель, он прихожанин храма в честь равноапостольной Марии Магдалины села Бадовка Острожского района Ровенской области.

Уже четвертый год община этого села молится в доме, который пожертвовала местная жительница для богослужений, ведь церковь представители Киевского Патриархата захватили еще в 2014 году.

На Святую Землю Валерий ехал помолиться о мире во всем мире и в родной Бадовке, а также пройти Крестным ходом в Иерусалиме с молитвой об Украине.

«Иерусалим - это удивительное место, можно сказать - это сплошное впечатление. Конечно, не все нам просто давалось, скажем, служба в храме Гроба Господня для нас была необычной, даже иногда трудно было ее воспринимать, зато близкой показалась служба в храме Марии Магдалены Русской Миссии», - рассказывает украинский паломник о своих впечатлениях от христианских святынь Иерусалима.

И все же главная Миссия прихожан захваченных храмов на Святой Земле - это Крестный ход о мире в Украине, и ее наши паломники выполнили с особым трепетом и благодатью.

«Во время Крестного хода я лично нес крест, фактически возглавлял шествие. Крестный ход прошел очень благодатно, по святым намоленым местам, и конечно, эти чувства со Святой Земли мы привезли и в Украину», - рассказал Валерий Василишин.