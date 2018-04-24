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Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения активисту Ивану Бубенчику на 27 апреля.

Такое решение судья объявил после обнародования заявлений еще двух новых адвокатов с просьбой присоединиться к судебному процессу, сообщает Укринформ.

«Суд постановил перенести судебное заседание на 27 апреля 14:00», - заявил судья Алексей Соколов.

Таким образом, на сегодняшний день у Бубенчика четверо защитников.

Ранее адвокат Игорь Коржук подал еще два ходатайства к рассмотрению – о допросе дополнительных свидетелей об обстоятельствах вручения подозрения, а также о вызове полной группы прокуроров в суд.

Суд отклонил оба ходатайства.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

5 апреля обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика. В тот же день активисту сообщили новое подозрение.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой
ForUm

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