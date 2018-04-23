В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины продолжается подготовка на различных уровнях к переходу от формата антитеррористической операции к операции Объединенных сил на Донбассе, которое запланировано на 30 апреля. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

«Утвержден план, есть решение Президента, которое станет точкой отсчета», - заявил он, комментируя предстоящее переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на Донбассе, сообщает УНИАН.

«Как только будет документ. Президент предварительно озвучил переход от АТО к операции Объединенных сил 30 апреля, и командующий (Объединенными силами Сергей Наев. – Ред.) об этом в одном из своих интервью говорил, поэтому мы тоже ожидаем планового перехода. Будет соответствующее нормативное регулирование, и тогда будем об этом говорить», - добавил Сеник. «Конечно, идет подготовка на всех уровнях к выполнению задач по назначению... Стратегическое руководство будущей операции (Объединенных сил. – Ред.) будет осуществлять Генеральный штаб», - подчеркнул он.

В свою очередь, в Минобороны подтвердили, что уже подготовлены «органы военного управления», которые будут выполнять задачи на Донбассе после завершения антитеррористической операции.

Напомним, Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».