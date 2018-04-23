Число погибших в результате падения в Северной Корее туристического автобуса с китайскими туристами составило 36 человек. Такие данные приводит министерство иностранных дел в Пекине, сообщает 112 Украина.

Среди погибших – 32 китайских туриста и четверо граждан КНДР

Еще двое граждан Китая получили травмы.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что дипломаты связывались со своим посольством в Пхеньяне, после чего рабочая группа посольства выехала на место происшествия.

В данный момент расследуют обстоятельства и причины аварии.