Направление «Газпромом» в Стокгольмский арбитраж документов для расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа не останавливает их действие, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Наш самый большой должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы - недостаточно «для расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме», – говорится в сообщении.

«Уточним терминологию. «Газпром» инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами. Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом», – отметили в НАК.

При этом в «Нафтогазе» подчеркнули, что досрочно действие контрактов может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

В компании напомнили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах. «Кстати, обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. «Газпром» точно также должен нам 2,56 млрд долл. плюс проценты», – подытожили в компании.

Напомним, сегодня, 20 апреля в «Газпроме» сообщили, что в Стокгольмский арбитраж направлены документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через территорию Украины.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательству о транзите подана 29 марта 2018 года.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В свою очередь НАК отметили, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году, поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.