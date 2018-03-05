Российскому газовому монополисту «Газпром» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году с НАК «Нафтогаз Украины», поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.



Такое мнение во время брифинга высказал главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

«На наш взгляд, с практической точки зрения, ничего (у «Газпрома») не получится. Контракты не будут расторгнуты, они будут существовать до 2020 года, если только «Газпром» не будет действовать неправомерным способом», - сказал Витренко, добавив, что действующие контракты заканчиваются 31 декабря 2019 года, а срок рассмотрения иска в арбитраже по их расторжению может затянуться на годы.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.