также в разделеЭкономика
Украина усилила охрану ГТС 33
«Нафтогаз»: «Газпрому» не удастся расторгнуть контракты до конца их действия 28
«Нафтогаз» закрывает свое представительство в РФ 73
«Нафтогаз» получил от «Газпрома» информацию о расторжении контрактов 82
Минсоцполитики изменит механизм начисления пенсий 133
ГФС объяснила, за что оштрафовала «Нафтогаз» 54
В ФРГ возмущены отказом «Газпрома» поставлять газ Украине 251
В НБУ назвали банкноты-лидеры по подделке 49
«Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет за 34% переплату за газ из ЕС 84
Украина закупила газ в Европе в 4 раза дороже российского 676
Еврокомиссия провела консультации с Украиной и РФ по газовому вопросу 265
Польская PGNiG готова поставлять газ в Украину весь год 166
Коболев назвал города, которые «прикрутили» больше всех 2192
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» 633
Украинцы за сутки сэкономили 25 млн кубов газа 96
Нацсовет реформ одобрил законопроект о валюте 52
«Газпром» не будет прекращать транзит через Украину 141
Кабмин разработал план по урегулированию газового кризиса 54

Сегодня российский «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

«Сегодня в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.  

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги