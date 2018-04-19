Президент США Дональд Трамп заявляет, что не было никого более жесткого в отношении России, чем он.

Об этом 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде, сообщает УНИАН.

Он отметил, что месяц назад в Сирии состоялся «очень жестокий бой» между американскими и российскими военными.

Американский лидер заверил, что «не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп». «Тогда много людей погибло. И это печально. Никто не ведет себя жестче, чем я», – настоял Трамп.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.