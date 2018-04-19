Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал начать подготовку к проведению переписи населения. Об этом он сообщил в Twitter.

«Нужно готовиться к переписи населения. Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Нужно это делать максимально быстро», - написал он.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева инициировал перенос Всеукраинской переписи населения с 2020 года на декабрь 2018 года.