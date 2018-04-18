Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора и не позволил следствию принудительно взять образец слюны у нардепа Надежды Савченко.

Соответствующее решение судья принял на заседании в среду, сообщает «Украинская правда».

Судья огласил лишь резолютивную часть своего решения, мотивационная ожидается позже.

Как пояснил адвокат Савченко Дмитрий Бугай, отказ суда связано с тем, что он считает ходатайство прокурора недостаточно конкретизированным.

Ранее на одном из телефонов по делу против Савченко нашли слюну женщины, и теперь следствие хочет проверить, принадлежит ли она народному депутату.

Однако Савченко отказалась добровольно сдать биообразец, поэтому СБУ обратилось с ходатайством в суд, чтобы тот дал разрешение на принудительное взятие слюны.

Народный депутат заявила, что намерение следствия принудительно взять у нее образец слюны является запланированной пыткой.

Напомним, 17 апреля Савченко прошла процесс судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа (детектора лжи).

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.