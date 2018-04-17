Пострадавшая в ДТП в центре Харькова Жанна Власенко получила компенсацию от Алены Зайцевой и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Об этом сообщает агентство Newsroom из зала судебных заседаний.

Представители суда получили ходатайство, в котором пострадавшая указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

«Алена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен, и я более не имею к ней претензий материального и морального характера», - говорится в документе, присланном Власенко.

Девушка, которая на момент аварии на Сумской была беременной, также просит суд взыскать аналогичную сумму с Геннадия Дронова.

Адвокат пострадавшей указал, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Жанны Власенко.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.