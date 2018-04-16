Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко перенесли на 17 апреля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на защитника арестованной Олега Соловья.

«Экспертиза не продолжиться сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то», - сказал он.

Соловей добавил, что Савченко 16 апреля возобновила голодовку, поскольку договоренность о приеме пищи была только на 3 дня.

«Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Она говорит, что 3 дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет», - сказал он.

По словам адвоката, Савченко чувствует себя «нормально, бодро и весело».

Напомним, 13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.

После того Савченко согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.