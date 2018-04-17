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В Ереване 17 апреля задержан Ашот Пашинян - сын оппозиционного депутата парламента Никола Пашиняна, который возглавляет протест против назначения бывшего президента Сержа Саргсян премьер-министром страны, сообщает Радио Свобода.

Всего задержаны около 30 человек.

Утром 17 апреля Никол Пашинян заявил о начале «тотальных акций неповиновения» и демонстративно разорвал сообщение полиции с требованием о прекращении протестов, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Пашинян и его сторонники движутся по центральным улицам Еревана, перекрывая время от времени автомобильное движение. Оппозиционер призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении, где 17 апреля проходит голосование по утверждению премьер-министра.

Напомним, 16 апреля в Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

В ходе столкновений получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.

Всего за медицинской помощью обратились 46 человек, шесть из них – полицейские.

17 апреля столкновения между полицией и участниками акции протеста в Ереване продолжились.
ForUm

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