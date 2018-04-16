В столице Армении Ереване после столкновений между протестующими и полицией за медицинской помощью обратились 46 человек, шесть из них – полицейские.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Армения.

Отмечается, что некоторые пациенты после получения помощи в медучреждениях были выписаны. Гражданские лица в основном получили легкие травмы нижних конечностей.

У полицейских, в то же время, диагностируют травмы, нанесенные тупыми и режущими предметами. Одного полицейского оперируют.

Напомним, в Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

В ходе столкновений получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.