В ходе столкновений в центре Еревана между полицией и участниками акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.

Он доставлен в больницу с рваными ранами, сообщает Би-би-си.

«Во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку, получил рваные раны», - сказал пресс-секретарь фракции Тигран Авинян.

По словам директора ереванского медцентра Анатолия Гнуни, среди демонстрантов есть и другие раненые.

У троих госпитализированных полицейских легкие ранения, их жизни ничто не угрожает.

Напомним, в Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции