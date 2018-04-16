также в разделеМир
СМИ: Причиной пожара в Кемерово стала протекающая крыша 20
После столкновений в Ереване к медикам обратились 46 человек 23
Инспекторов ОЗХО не пустили в сирийскую Думу 70
Ереван охватили массовые акции протеста, начались столкновения с полицией 255
США: Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты 92
Трамп хочет поскорее вернуть войска из Сирии 130
В РФ выпал из окна и умер журналист, написавший о гибели «вагнеровцев» в Сирии 83
Лондон думает о новых санкциях против российских олигархов 36
Черногория избрала президента 44
США исключили возможность прямых переговоров с Асадом 29
Российский депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США 86
Президент Германии призвал не называть Россию врагом 78
США сегодня объявят о новых санкциях против России 113
CNN показал спутниковые фото последствий авиудара по Сирии 304
В РФ задумались о запрете VPN-сервисов 100
Дело Скрипаля: Лаборатория в Швейцарии опровергла заявление Лаврова 202
Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии 119
СМИ: Россия готовит кибератаки на Великобританию в ответ за Сирию 91

В ходе столкновений в центре Еревана между полицией и участниками акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.

Он доставлен в больницу с рваными ранами, сообщает Би-би-си.

«Во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку, получил рваные раны», - сказал пресс-секретарь фракции Тигран Авинян.

По словам директора ереванского медцентра Анатолия Гнуни, среди демонстрантов есть и другие раненые. 

У троих госпитализированных полицейских легкие ранения, их жизни ничто не угрожает.

Напомним, в Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги