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В Ереване продолжились столкновения между полицией и участниками акции протеста, сообщает «Новости-Армения».  

Так, столкновения происходят на перекрестке улиц Алабяна и Арзуманяна.

Движение на улице Алабяна блокировано, перекрыт также въезд к Разданскому ущелью. 

Полицейские пытаются оттеснить протестующих с проезжей части улицы, в результате чего одной из них стало плохо. 

Полиция Армении предупредила участников акций протестов в Ереване о возможности применения средств для разгона акции. 

Напомним, 16 апреля в Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

В ходе столкновений получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.

Всего за медицинской помощью обратились 46 человек, шесть из них – полицейские.

 
ForUm

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