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В Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции, сообщает Sputnik Армения.

Стычки начались после того, как глава партии «Гражданский долг», депутат Никол Пашинян попросил полицейских пропустить его и многочисленных сторонников к зданию парламента. Стражи порядка отказались, заявив, что только Пашинян и коллеги по фракции могут пройти в здание Национального собрания, остальные не имеют права.

Получив отказ, Пашинян и демонстранты кинулись прорывать кордон полиции. Сначала они отодвинули металлические ограждения, затем попытались прорваться сквозь ряды правоохранителей, вследствие чего возникли столкновения. Митингующие скандируют различные антиправительственные лозунги.

За несколько часов сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило и столичное метро.

Напомним, 2 марта Национальное собрание Армении выбрало Армена Саркисяна четвертым президентом страны.
ForUm

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