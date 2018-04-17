Председатель Радикальной партии Олег Ляшко призвал закапывать в асфальт и расстреливать рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог.

Об этом он заявил с трибуны парламента 17 апреля, сообщает «Украинская правда».

Он назвал миллионные и миллиардные суммы, выделенные на ремонт дорог в регионах в прошлом году, и продемонстрировал результаты ремонта – фото огромных ям на дорогах.

«Легко вешать лапшу, когда смотришь с окна вертолета, рассказывать, какие у нас хорошие дороги. С высоты полета не видно, какие дороги», - сказал Ляшко.

«Посмотрите, как отремонтировали дороги. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать. Еще и коров туда засунуть, в яму ... Добраться от Запорожья в Мариуполь не менее 5 часов по тем колдобинам и колдо*обинам», - восклицал Ляшко.

Он потребовал запретить ямочный ремонт дорог, а тех, кто ремонтировал некачественно, расстрелять.

«В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек – по сегодняшний день все платят за билеты», - сказал Ляшко.

По его словам, чтобы были «нормальные дороги, должна быть самая жесткая ответственность за ямы, за хищение».

«Дороги нет – а имения, как грибы после дождя растут», - подытожил Ляшко.