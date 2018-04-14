Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы, считает Президент Украины Петр Порошенко.

«Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы, в любом случае. После 2019 года, в том числе. Вторая позиция – «Северный поток-2» является абсолютно политическим проектом. Туда нужно вложить 15-20 млрд, а у нас система готова», - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

По его словам, Украина готова транспортировать не 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубических метров газа, которые были транспортированы в 2017 году, а 150 млрд кубических метров.

«То есть строительство «Северного потока-2» - выбрасывание на ветер 20 млрд – абсолютно экономически бессмысленно. И это я говорю лидерам Европейского Союза: вы просто делаете газ, который вы будете покупать, - дороже, а свою экономику – неконкурентоспособной. Вы действуете в данном случае отнюдь не только в интересах Украины. Вы действуете в интересах единства ЕС и конкурентоспособности ЕС. И я хочу вас заверить, что мой голос, также как и голос Украины, очень хорошо услышан», - отметил Президент.

Глава государства рассказал, что во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель была достигнута договоренность о ряде практических шагов.

«Результатом переговоров было то, что Германия впервые заявила: первый пункт, что «Северный поток-2» является не только экономическим, а политическим проектом. Что мы доказывали много месяцев. И второе, что он не может быть реализован, не учитывая интересы Украины», - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что во время переговоров с большим другом Украины – премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном также была задекларирована в качестве важного условия – защита интересов Украины. «Послушайте, когда это было, чтобы большинство Европейских стран в своих переговорах по внутренним решениям по энергетической безопасности ЕС каждый раз подчеркивали необходимость учета интересов Украины?» - отметил он. По его словам, это стало результатом подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, осуществленных Украиной реформ, которые признаны ЕС и фактически фундаментом для расширения направлений сотрудничества в так называемое «Восточное партнерство +».

На уточняющий вопрос, как интересы Украины будут учтены, Президент отметил: «Это могут быть различные варианты – начиная от того, что Украине будет гарантированно неснижение объема транзита».

Президент подчеркнул, что все газовые соглашения РФ со всеми странами ЕС имеют оговорки о Стокгольмском арбитраже. Глава государства подчеркнул: «Сегодня мы видим, что Россия не выполняет решение Стокгольмского арбитража не только в части уплаты нам 4,6 млрд долларов в качестве компенсации убытков, которые выиграла Украина, так и в части поставки нам газа, где россияне обязательстве были выполнять контракт. И суд это подтвердил».

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.