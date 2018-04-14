Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак не согласен с заявлением помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что для России остался только сценарий «Третьего Рима». Сообщение министра распространила пресс-служба Минэкологии.

Он отметил, что мир изменился и не в последнюю очередь из-за агрессивной геополитики, которую ведет в последнее десятилетие Российская Федерация.

«Империи зла удалось пустить метастазы по всему миру. Стратегия создания точек напряжения везде, особенно в Европе, принесла свои плоды. И на какую бы тему мы не имели дискуссию, мы всегда говорим о России», - сказал Семерак.

Он отметил, что сегодня внимание всего мира приковано к событиям в Сирии.

«Как бы ни развивались события, я не вижу хорошего сценария. Кажется, мы должны выбирать между ужасным и плохим. В этом контексте позволю себе апеллировать к размышлениям Владислава Суркова – одного из орлов Путина, идеолога аннексии Крыма и войны на украинском Востоке. Я не согласен с тем, что для России остался только сценарий «Третьего Рима». Современная Россия – это никакой не Рим. Это Карфаген», - резюмировал он.

Напомним, недавно вышла статья помощника президента РФ Владислава Суркова «Россия в глобальной политике», в которой он утверждает, что события 2014 ознаменовали завершение почти 400-летней истории попыток России стать частью западной цивилизации, впереди у страны поиски собственного пути в фазе «геополитического одиночества».