также в разделеОбщество
Госдеп: Боевики хотят затопить радиоактивную шахту под Донецком 11
Турчинов не исключил точечных АТО после начала ООС 11
Французская полиция подтвердила задержание руководителя «титушек» 22
13 апреля. Картина дня 54
Киевлянин пытался переслать в Гонконг 24 кило гривен 57
На Волыни высадили экспериментальную плантацию фундука 46
От патриота до адепта «русского мира»: «Мэр» Горловки объявлен в розыск 88
Подольский суд отказался судить главу Госаудита 31
В Украине снова ожидаются заморозки 73
АТО будет переформатирована на операцию Объединенных сил 30 апреля 60
Назначен ректор НАУ 75
ОБСЕ показала технику боевиков под Луганском 86
Пентагон считает реальной военную угрозу со стороны РФ 51
НАПК проведет полную проверку деклараций Корчак 34
СБУ «подожгла» польский автобус во Львове, чтобы задержать диверсантов 248
Допрос Савченко приостановили из-за тахикардии, она согласилась поесть 68
НСЖУ отреагировал на угрозы Пашинского главреду журнала 61
В украинских СИЗО не хватает спальных мест 50

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак не согласен с заявлением помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что для России остался только сценарий «Третьего Рима». Сообщение министра распространила пресс-служба Минэкологии.

Он отметил, что мир изменился и не в последнюю очередь из-за агрессивной геополитики, которую ведет в последнее десятилетие Российская Федерация.

«Империи зла удалось пустить метастазы по всему миру. Стратегия создания точек напряжения везде, особенно в Европе, принесла свои плоды. И на какую бы тему мы не имели дискуссию, мы всегда говорим о России», - сказал Семерак.

Он отметил, что сегодня внимание всего мира приковано к событиям в Сирии.

«Как бы ни развивались события, я не вижу хорошего сценария. Кажется, мы должны выбирать между ужасным и плохим. В этом контексте позволю себе апеллировать к размышлениям Владислава Суркова – одного из орлов Путина, идеолога аннексии Крыма и войны на украинском Востоке. Я не согласен с тем, что для России остался только сценарий «Третьего Рима». Современная Россия – это никакой не Рим. Это Карфаген», - резюмировал он.

Напомним, недавно вышла статья помощника президента РФ Владислава Суркова «Россия в глобальной политике», в которой он утверждает, что события 2014 ознаменовали завершение почти 400-летней истории попыток России стать частью западной цивилизации, впереди у страны поиски собственного пути в фазе «геополитического одиночества».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги