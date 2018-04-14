Мир вернулся в эпоху холодной войны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Механизмов, которые раньше сдерживали эскалацию напряженности между США и СССР, «по всей видимости, больше нет», - заявил Гутерриш, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам международной безопасности, в пятницу, 13 апреля, передает DW.

Генсек ООН отметил, что хаос на Ближнем Востоке представляет угрозу для глобального мира и безопасности. Крайне нестабильная ситуация в ближневосточном регионе рискует усугубиться и спровоцировать серьезные региональные и глобальные последствия, предостерег генсек ООН.

«В Сирии мы наблюдаем конфронтацию и войны чужими руками с участием армий нескольких стран мира, многочисленных вооруженных групп, национальных и международных боевых отрядов, иностранных боевиков со всего мира, а также различных террористических организаций», - пояснил Гутерриш.

Заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России, которая выразила обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако Гутерриш в своей речи перед членами Совбеза ООН подошел к проблеме с более широкой перспективы, напомнив об израильско-палестинском и суннитско-шиитском конфликтах, которые вносят раскол в общество от Персидского залива до Средиземного моря. Генсек ООН, в частности, упомянул беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, гуманитарный кризис в Йемене и вооруженный конфликт в Ливии.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.