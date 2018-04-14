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Шансов найти главу германского розничного холдинга Tengelmann Карла-Эривана Гауба (Karl-Erivan Haub), пропавшего в Альпах на границе Швейцарии и Италии, не осталось. Об этом говорится в заявлении, распространенном торговой группой в пятницу, 13 апреля, от лица членов семьи 58-летнего немецкого миллиардера, передает DW.

После семи дней работы спасателей «в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова» надежды на чудесное спасение больше нет.

Гауб, один из богатейших людей в Германии, 7 апреля отправился кататься на горных лыжах в районе Малого Маттерхорна – горного пика в Пеннинских Альпах. Мобильник Гауба перестал посылать сигнал вечером того же дня. Семья миллиардера выразила готовность предоставить крупную финансовую сумму на его поиски. Теперь вознаграждение отозвано.

Карл-Эриван Гауб намеревался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников «Ледовый патруль» (Patrouille des Glaciers), организуемых швейцарской армией.
ForUm

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