Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе поедет в Россию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и посетит один матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на El-Nacional.
«Гутерриш примет участие в церемонии, посвященной 70-летию присутствия ООН в России. Также генсек будет присутствовать на матче Португалия-Марокко 20 июня», - говорится в сообщении.
Он также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Русской православной церкви патриархом Кириллом.
По дороге в Россию Гутерриш посетит Финляндию.
Напомним, о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к ним присоединилась Австралия. Европейский парламент намерен проголосовать за резолюцию о бойкоте завтра.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время