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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе поедет в Россию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и посетит один матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на El-Nacional.

«Гутерриш примет участие в церемонии, посвященной 70-летию присутствия ООН в России. Также генсек будет присутствовать на матче Португалия-Марокко 20 июня», - говорится в сообщении.

Он также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

По дороге в Россию Гутерриш посетит Финляндию.

Напомним, о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к ним присоединилась Австралия. Европейский парламент намерен проголосовать за резолюцию о бойкоте завтра.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
ForUm

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