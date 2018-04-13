Один из создателей химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок» Вил Мирзаянов пояснил, почему бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипали и его дочь выжили после отравления. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

«Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно возникает. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», - отметил он.

По словам ученого, недостаток этой серии «Новичка» в том, что он обладает высокой гидроуязвимостью и является устойчивым только в условиях отсутствия влаги.

«Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был «Новичок», то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка». Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут — и вещества нет», - сообщил Мирзаянов.

Напомним, 12 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.