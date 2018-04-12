Канадские войска не будут участвовать в возможной вооруженной операции против сирийского режима.

Об этом в интервью Radio-Canada заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

«Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии», - сказал Трюдо.

При этом он напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака и в Латвии и в будущем отправятся также в Мали. «В Сирии мы предоставляем гуманитарную помощь, работаем на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попытаться найти решение конфликта», - подчеркнул глава правительства Канады.

Напомним, сирийская армия начала эвакуацию одной из своих крупнейших авиабаз и главного штаба армии Асада в связи с возможным ракетным ударом по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет «хорошим, новым и «умным», заявил хозяин Белого дома.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.