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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Telegraph.

«Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии и быть в боевой готовности к ударам по режиму Асада, которые могут начаться уже в четверг вечером», - говорится в сообщении.

Более решительные действия со стороны Мэй связаны с тем, что, по ее словам, США, Франция и Великобритания почти достигли четкой картины того, кто несет ответственность за химическую атаку в Думе.

«Все указывает на то, что ответственность несет сирийский режим. Использование химического оружия на протяжении долгого времени неоспоримо», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без предварительного одобрения парламента. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет «хорошим, новым и «умным», заявил хозяин Белого дома.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.
ForUm

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