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Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.

Об этом он заявил телеканалу «Хизбаллы» Al-Manar, сообщает «Европейская правда».

Российский посол Александр Засыпкин заявил, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

«Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены», - заявил российский дипломат.

Напомним, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

 
ForUm

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