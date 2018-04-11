также в разделеМир
В Альпах пропал немецкий миллиардер 26
ВОЗ: От химатаки в сирийской Думе пострадали 500 человек 41
В РФ ответили на заявление Трампа об умных ракетах 81
Трамп: Отношения с РФ хуже, чем во времена «холодной войны» 46
Жертвами авиакатастрофы в Алжире стали 257 человек 54
РФ пригрозила сбивать американские ракеты, выпущенные по Сирии 77
СМИ: Дочь Скрипаля доставили в больницу на британской военной базе 64
В РФ курс евро впервые за два года превысил 80 рублей 32
В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту 71
СМИ: РФ привела Черноморский флот в боевую готовность 85
Цукерберг: Facebook вступила в «гонку вооружений» с РФ 46
США готовятся ввести новые санкции против РФ 47
Авиакомпании предупредили о возможном авиаударе по Сирии в течение 72 часов 72
Цукерберг в Сенате США признал, что сделал недостаточно для защиты данных 36
В РФ разбился вертолет, погибли 6 человек 34
Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии 80
Сурков предрек России века геополитического одиночества 95
Из-за новых санкций резко упал курс рубля 77

Президент США Дональд Трамп анонсировал нанесение ракетного удара по Сирии. Об этом он сообщил в Twitter.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные и новые, и «умные!» Вы не должны быть партнерами с газовым убийцей-животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим», – написал он.

Напомним, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

В свою очередь посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

Как известно, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии. 

Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

181
Теги