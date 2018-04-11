Президент США Дональд Трамп анонсировал нанесение ракетного удара по Сирии. Об этом он сообщил в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 квітня 2018 р.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные и новые, и «умные!» Вы не должны быть партнерами с газовым убийцей-животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим», – написал он.

Напомним, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

В свою очередь посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

Как известно, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии.

Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.