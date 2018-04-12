К убийству бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова причастен его бывший компаньон, который взял у него в долг 50 тысяч евро. Задержаны двое подозреваемых, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Ранее в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась жена 54-летнего Полякова, с сообщением о том, что 3 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся, и место нахождения его неизвестно.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), как требует процедура в подобных случаях.

Во время розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что перед исчезновением мужчина поехал на встречу к бывшему компаньону, который якобы должен был вернуть долг в размере 50 тыс. евро.

Правоохранители установили, что к исчезновению мужчины могут быть причастны два человека, и начали проводить ряд следственных действий и санкционированные обыски по месту жительства возможных подозреваемых, и не ошиблись. В одном из гаражных помещений, право на пользование которым принадлежит злоумышленнику, оперативники изъяли автомобиль потерпевшего с его личными вещами.

39-летнего ранее судимого местного жителя и его 32-летнего сообщника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время воспроизведения обстановки и обстоятельств события один из злоумышленников рассказал, как все происходило, и показал, где они с сообщником спрятали тело. На указанном сообщниками месте эксперты провели эксгумацию.

По согласованию с прокуратурой обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения экспертных исследований и других следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации события еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное завладение транспортным средством, совершение кражи. Расследование продолжается.

Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 годах.