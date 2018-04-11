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Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.

«Евроконтроль» подчеркнул, что в течение этого периода могут использоваться ракеты класса «воздух-земля» и /или крылатые ракеты, также вероятны сбои в работе радионавигационного оборудования.

«Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии», - говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что предупреждение «Евроконтроля» базируется на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Ранее  ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии. 

Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.
ForUm

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