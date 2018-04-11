В НАК «Нафтогаз Украины» надеются, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о наличии политической составляющей в проекте «Северный поток-2» поможет другим странам ЕС определиться с позицией относительно строительства этого газопровода, сообщает пресс-служба компании.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток-2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины», – говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» надеются, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться с предложенными поправками к газовой директиве, уже принятыми Еврокомиссией и Европарламентом.

«Северный поток-2» перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», – подчеркнул в НАК.

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.