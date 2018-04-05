Верховная Рада приняла постановление «Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Постановлением Верховная Рада ВР признает, что намерение реализации «Газпромом» проекта «Северный поток-2» станет утверждение абсолютной монополии Российской Федерации на газовом рынке Европы. «В таком случае «Газпром» получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы. Таким образом, последствия реализации проекта «Северный Поток-2» идут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС, и повлекут энергетический кризис, экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы - а затем и планеты в целом», – говорится в документе.

Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Верховная Рада поручила Кабинету Министров во исполнение статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией относительно недопущения построения газопровода «Северный поток-2».

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.