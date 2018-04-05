Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии, передает УНИАН.

«5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода «Северный поток-2» в отношении участка, проходящего через исключительную экономическую зону Финляндии», - говорится в сообщении.

Однако в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать определенным условиям. «Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осмотрительности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне и должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемому в соответствии с Законом о воде», - уточняется в заявлении.

По плану 374 километра газопровода из 1220 будут проходить по территории экономической зоны Финляндии.

Напомним, в конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является «Газпром», получила разрешение на прокладку участка «Северного потока–2» в немецкой экономической зоне.

Nord Stream 2 намерена начать строительство «Северного потока – 2» в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода »Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.