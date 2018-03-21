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Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Соответствующее предложение Еврокомиссии поддержали 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще девять воздержались, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Предложение комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия ЕС по снижению зависимости от Москвы и те, кто поддерживает Украину и переживают, что новый газопровод лишит Украину транзита.

Сторонники трубопровода, включая Германию, выступают против изменения правил так, чтобы «заблокировать то, что они видят в качестве коммерческого проекта».

Напомним, официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии российского проекта «Северный поток-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.
ForUm

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