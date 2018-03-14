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Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, сообщает пресс-служба суда.

«Газпром» продолжает оспаривать решения и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратился в суд с соответствующей жалобой. Однако, постановлением от 13.03.2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ПАО «Газпром» в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд грн. 
ForUm

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