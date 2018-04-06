также в разделеМир
СМИ назвали вероятное место производства «Новичка» 112
В Кремле сочли «проявлением враждебности» блокирование российских ботов в Facebook 16
Песков: В России нет олигархов 43
Грузинским чиновникам запретили черные авто 56
Дочь Скрипаля отказалась от помощи посольства РФ 110
Facebook уличили в чтении переписки пользователей 31
Полиция Лондона опубликовала первое после отравления заявление дочери Скрипаля 142
РосСМИ обнародовали запись разговора с дочерью Скрипаля 68
В Турции заявили о задержании куратора убийцы посла РФ 54
Финляндия разрешила строить «Северный поток-2» 125
США призвали мировое сообщество усилить давление на Россию 54
Трамп раскритиковал Германию за строительство «Северного потока-2» 75
Facebook: Cambridge Analytica собрала данные 87 миллионов пользователей 36
The Times: Спецслужбы Британии установили место производства «Новичка» 283
СМИ: США введут новые санкции против российских олигархов 43
Пожар в московском ТЦ потушили: 1 человек погиб, 6 – пострадали 72
В Москве горит ТЦ: есть жертвы 119
Facebook удалил сотни аккаунтов «фабрики троллей» 99

Суд ФРГ выпустил лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона под залог, отложив окончательное решение по запросу на его экстрадицию в Испанию. Об этом сообщил Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, в котором рассматривается запрос, передает Русская служба ВВС.

Суд отказался экстрадировать Пучдемона на основании предъявленного ему в Испании обвинения в подстрекательстве к мятежу, однако не исключил возможность его выдачи по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.

На время дальнейшего рассмотрения запроса об экстрадиции политик останется на свободе – суд согласился выпустить его из-под стражи под залог составил 75 тысяч евро.

Политика задержали 26 марта. Он выехал из Финляндии в Бельгию и был задержан, когда въезжал в Германию со стороны Дании. Испания добивается его выдачи в связи с референдумом о независимости Каталонии, который под его предводительством провели 1 октября прошлого года.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря 2017 года премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги