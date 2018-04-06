Суд ФРГ выпустил лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона под залог, отложив окончательное решение по запросу на его экстрадицию в Испанию. Об этом сообщил Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, в котором рассматривается запрос, передает Русская служба ВВС.

Суд отказался экстрадировать Пучдемона на основании предъявленного ему в Испании обвинения в подстрекательстве к мятежу, однако не исключил возможность его выдачи по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.

На время дальнейшего рассмотрения запроса об экстрадиции политик останется на свободе – суд согласился выпустить его из-под стражи под залог составил 75 тысяч евро.

Политика задержали 26 марта. Он выехал из Финляндии в Бельгию и был задержан, когда въезжал в Германию со стороны Дании. Испания добивается его выдачи в связи с референдумом о независимости Каталонии, который под его предводительством провели 1 октября прошлого года.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря 2017 года премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.