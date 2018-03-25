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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон задержан немецкой полицией в земле Шлезвиг-Гольштейн при пересечении датской границы.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на El Pais, Пучдемон был задержан в собственной машине по европейскому ордеру, выданному Испанией.

По словам адвоката Пучдемона Жауме Алонсо Куэвильяса, сейчас немецкие полицейские проводят необходимые проверки. Бывший лидер Каталонии намеревался проехать в Гамбург, а оттуда - в Бельгию.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря 2017 года премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии. 

Отстраненный глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона.

Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов.
ForUm

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