Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в ответ на вопрос главы фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что ему для счастья не хватает дома в Козине и выигрыша в лотерею. Он сказал об этом во время заседания Верховной Рады 4 апреля, передает 112 Украина.

«Вы не услышали вопрос, поэтому я еще раз Вам повторяю: чего Вам не хватает для полного счастья? Звание генерала Вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста не понятно за что из рук Президента Порошенко получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, даете персональные консультации в своем кабинете. Чего Вам не хватает для полного счастья? И рыбок Вам не жалко, которые всю эту ерунду Вашу слушали?» - спросил Ляшко.

В ответ Холодницкий сказал: «Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич! К сожалению, только квартира в Вишневом».

Напомним, в аквариуме в кабинете Назара Холодницкого нашли прослушку. Позже ГПУ и НАБУ признали, что «прослушивали» главу САП.

В конце марта ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Как известно, ранее глава РПЛ Олег Ляшко в статье о доходах и подарки отметил, что трижды выиграл в Украинскую национальную лотерею. Суммы выигрышей составили 283 560 грн, 153 485 грн и 134 тыс. грн. Таким образом, лидер радикалов выиграл 571 тысяч гривен.

В пгт Козин Киевской области Ляшко с 2015 года у Савицкого Артема Валентиновича арендовал дом на 215,90 кв. м.