Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту разглашения директором НАБУ Артемом Сытником секретной информации журналистам на встрече off-records.

Об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду в сессионном зале парламента, передает Укринформ.

«Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по данному факту (общение Сытника off-records с журналистами, - ред.). Я про этот off-records, во время которого было «слито» много важной информации САП, знаю, и все моменты, которые там были озвучены, меня смущают. Но это производство в ГПУ и я не могу сказать, на какой стадии рассмотрения оно находятся», - сказал Холодницкий.

Он заявил, что неоднократно обращался к директору НАБУ относительно того, что кто-то «сливает» информацию САП журналистам и об утечке информации о следственных действиях.

«Я неоднократно обращался, что есть странные совпадения при расследовании уголовных дел, когда удивительным образом журналисты появляются в Феофании, приезжают на следственные действия другие люди. И делают стримы, которые не должны быть. Меня эти вопросы смущали и смущают до сих пор», - отметил руководитель САП.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий попросил отстранить его от должности на время расследования.