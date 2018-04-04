В Киеве начали подготовительные работы к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля, сообщает пресс-служба КГГА.

«По прогнозу погоды от Украинского Гидрометцентра, с 4-го апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше 8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям – ПАО «Киевэнерго», ООО «Евро-Реконструкции» и другим – приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.

Напомним, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.