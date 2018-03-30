Нынешние демократические преобразования в Украине на самом деле является частью глобального процесса борьбы за демократию с популизмом и авторитаризмом, поэтому успех украинцев будет иметь большое значение не только для Европы, но и для мира в целом.

Такое мнение высказал во время выступления в четверг в «Атлантическом совете» в Вашингтоне философ мирового уровня, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, сообщает Укринформ.

«Украина на самом деле находится на передовой более широкой борьбы за либеральную демократию с разными популистами и авторитарными силами в мире, которая продолжается прямо сейчас», - заметил ученый.

Он подчеркнул, что Украина является важным государством в Европе и Евразии, но влияние того, что происходит в этой стране, будет распространяться также на другие части мира.

Характеризуя борьбу за демократию в Украине, Фукуяма отметил, что существенный толчок произошел во время Оранжевой революции, которая произошла в стране в 2004 году. Однако продолжение этой идеи потерпело неудачу из-за неспособности побороть коррупцию и недостаточного развития государственных институтов. В результате, украинское гражданское общество было вынуждено пройти весь процесс заново, во время Революции Достоинства. Хотя во втором случае, как и в первом, момент реформ постепенно ослабился, отметил философ.

Среди причин, почему так произошло, Фукуяма назвал, в том числе, то, что Россия вложила много усилий и времени, чтобы подорвать демократический эксперимент.

Тем не менее, «успех превращения Украины будет иметь значение для Европы, а также для мира», подытожил Фукуяма.