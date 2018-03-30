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С начала суток 30 марта на Донбассе боевики уже дважды нарушили действующее с сегодняшнего дня «пасхальное» перемирие. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Олег Сушинский.

«С начала новых суток оккупанты дважды нарушили перемирие, которое вступило в силу сегодня с полуночи. На донецком направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного. На луганском направлении сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали», – отметил Сушинский.

Как ранее сообщал ForUm, на Донбассе с 00:01 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
ForUm

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